"Підозріла коробка" в Одеській ОДА виявилась музичною колонкою - поліція

"Перевірку завершено. Підозрілою коробкою виявилася музична колонка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повідомлення про те, що в адмінбудівлі була виявлена підозріла коробка, надійшло до правоохоронних органів о 17.37.

Для перевірки інформації на місце події виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Раніше в Одесі група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну облради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”.