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"Підозріла коробка" в Одеській ОДА виявилась музичною колонкою - поліція

"Підозріла коробка" в Одеській ОДА виявилась музичною колонкою - поліція

Київ • УНН

 • 11311 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. "Підозріла коробка" в Одеській ОДА, з якою працювали вибухотехніки, виявилась музичною колонкою. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП в Одеській області, передає УНН.

"Перевірку завершено. Підозрілою коробкою виявилася музична колонка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повідомлення про те, що в адмінбудівлі була виявлена підозріла коробка, надійшло до правоохоронних органів о 17.37.

Для перевірки інформації на місце події виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Раніше в Одесі група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну облради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”.

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