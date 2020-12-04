"Підозріла коробка" в Одеській ОДА виявилась музичною колонкою - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. "Підозріла коробка" в Одеській ОДА, з якою працювали вибухотехніки, виявилась музичною колонкою. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП в Одеській області, передає УНН.
"Перевірку завершено. Підозрілою коробкою виявилася музична колонка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, повідомлення про те, що в адмінбудівлі була виявлена підозріла коробка, надійшло до правоохоронних органів о 17.37.
Для перевірки інформації на місце події виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
Раніше в Одесі група депутатів трьох політичних сил заблокували трибуну облради через те, що територіальна виборча комісія не зареєструвала дев’ятьох представників партії “За майбутнє”.