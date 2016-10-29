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15 марта, 19:03 • 116356 просмотра

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15 марта, 13:44 • 170243 просмотра

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Поднятие "минималки" несет ряд рисков - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Повышение минимальной заработной платы несет целый ряд рисков. Об этом в эфире "5 канала" заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает УНН.

"Как я себе представляю, какая была логика у премьера, когда он предлагал сделать это повышение минимальной заработной платы. Я понимаю так, конечно украинский народ не шикует, не очень хорошо живет, средняя зарплата по экономике составляет 5400 грн, параллельно с этим минималка очень маленькая ", - отметил эксперт.

"Когда вводилось, что давайте увеличим минималку до 3200 грн, премьер учел, что увеличив доходы населения, параллельно с этим должен идти отклик со стороны реального сектора экономики, промышленности, сельского хозяйства, которые начинают производить больше товаров, ты даешь дополнительный импульс для развития своего реального сектора экономики", - отметил О. Устенко.

"Я понимаю, что государственные мужи придерживаются абсолютно оптимистического сценария развития ситуации. Нужно верить в хорошее, но в то же время понимать, что есть целый ряд рисков ", - добавил он.

Как сообщал УНН, обсуждение повышения минимальной заработной платы продолжалось не менее чем последний год.

Украинские Национальные Новости

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