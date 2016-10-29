Підняття "мінімалки" несе низку ризиків - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати несе цілу низку ризиків. Про це в ефірі “5 каналу” заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, передає УНН.
“Як я собі уявляю, яка була логіка у прем’єра, коли він пропонував зробити це підвищення мінімальної заробітної плати. Я розумію так, звичайно український народ не шикує, не дуже добре живе, середня зарплата по економіці становить 5400 грн, паралельно з цим мінімалка дуже маленька,” — зауважив експерт.
“Коли вводилося, що давайте збільшимо мінімалку до 3200 грн, прем’єр врахував, що збільшивши доходи населення, паралельно з цим повинен йти відгук з боку реального сектора економіки, промисловості, сільського господарства, починають виробляти більше товарів, ти даєш додатковий імпульс для розвитку свого реального сектора економіки,” — зазначив О. Устенко.
“Я розумію, що державні мужі дотримуються абсолютно оптимістичного сценарію розвитку ситуації. Потрібно вірити в хороше, але водночас розуміти, що є цілий ряд ризиків,” — додав він.
Як повідомляв УНН, обговорення підвищення мінімальної заробітної плати продовжувалося щонайменше останній рік.