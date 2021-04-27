Подросток в Киеве зарезал родителей и 8-летнего брата: потом несколько дней сидел с ними в квартире

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве 16-летний юноша зарезал во время ссоры своих родителей и 8-летнего брата. После совершенного парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он обратился в бегство. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.