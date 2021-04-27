Подросток в Киеве зарезал родителей и 8-летнего брата: потом несколько дней сидел с ними в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве 16-летний юноша зарезал во время ссоры своих родителей и 8-летнего брата. После совершенного парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он обратился в бегство. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
Так, вчера в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.
Как рассказал Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего решили аварийно открыть дверь.
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"Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы", - рассказал Крищенко.
Детали
Так, выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. "После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он обратился в бегство", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. "Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы", - добавил руководитель столичного главка.
Дополнение
По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждые 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.
Добавим, в Киевской области мужчина забил до смерти собственную мать руками, ногами и скалкой.