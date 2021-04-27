Підліток у Києві зарізав батьків та 8-річного брата: потім кілька днів сидів з ними у квартирі

Так, вчора до столичної поліції звернулась місцева жителька із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького.

Як розповів Крищенко, на місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого вирішили аварійно відкрити двері.

Цитата:

“Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє — місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи”, — розповів Крищенко.

Деталі

Так, з’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. "Після скоєного зловмисник ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі", - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. "Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі”, — додав керівник столичного главку.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.

Додамо, на Київщині чоловік забив до смерті власну матір руками, ногами та качалкою.