Підліток у Києві зарізав батьків та 8-річного брата: потім кілька днів сидів з ними у квартирі

ukru
Ексклюзив
10:51 • 45513 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 79091 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 127236 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 168823 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 249053 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184178 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177416 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188429 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155172 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160282 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 108369 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 107399 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 121275 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 95837 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 111016 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 249053 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 198943 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 294098 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 289251 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 415790 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 7283 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 91834 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 97341 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 92709 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111142 перегляди
Актуальне
Підліток у Києві зарізав батьків та 8-річного брата: потім кілька днів сидів з ними у квартирі

Підліток у Києві зарізав батьків та 8-річного брата: потім кілька днів сидів з ними у квартирі

Київ • УНН

 • 21684 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві 16-річний юнак зарізав під час сварки власних батьків та 8-річного брата. Після скоєного хлопець ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.

Так, вчора до столичної поліції звернулась місцева жителька із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. 

Як розповів Крищенко, на місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого вирішили аварійно відкрити двері.

Цитата:

“Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє — місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи”, — розповів Крищенко.

Деталі

Так, з’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. "Після скоєного зловмисник ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі", - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. "Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі”, — додав керівник столичного главку.

Доповнення

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.

Додамо, на Київщині чоловік забив до смерті власну матір руками, ногами та качалкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами