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Подростку сообщили подозрение за убийство родителей и 8-летнего брата: его хотят отправить в СИЗО

Подростку сообщили подозрение за убийство родителей и 8-летнего брата: его хотят отправить в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 12589 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве 16-летнему юноше сообщено о подозрении в убийстве родителей и 8-летнего брата. В Дарницкий районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Запланирована психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 16-летнему парню в совершении умышленного убийства собственных родителей и 8-летнего брата", - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о убийстве, которое произошло накануне. Тела супругов и их малолетнего сына со следами насильственной смерти были обнаружены 27 апреля в квартире жилого дома на улице Ревуцкого в Дарницком районе города Киева. Все погибшие - местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших, который после совершенного несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, обратился в бегство.

"Подростка задержали в ходе преследования после его побега из квартиры. При себе он имел нож, что вероятно был орудием убийства. Нож изъят и направлен на экспертизу", - добавили в прокуратуре.

По предварительным данным, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил малолетнего брата.

Действия 16-летнего юноши квалифицированы по п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка).

"В Дарницкий районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив и другие обстоятельства совершения преступления. Запланировано проведение психолого-психиатрической экспертизы с целью установления психического состояния подозреваемого.

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