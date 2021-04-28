Підлітку повідомили підозру за вбивство батьків і 8-річного брата: його хочуть відправити у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві 16-річному юнаку повідомлено про підозру у вбивстві батьків та 8-річного брата. До Дарницького районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запланована психолого-психіатрична експертиза підозрюваного. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
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"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 16-річному молодику у скоєнні умисного вбивства власних батьків та 8-річного брата", - сказано у повідомленні.
Деталі
Йдеться про вбивство, що сталося на передодні. Тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті були виявлені 27 квітня в квартирі житлового будинку на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі міста Києва. Усі загиблі – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.
Правоохоронці встановили, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.
"Підлітка затримали в ході переслідування після його втечі з квартири. При собі він мав ніж, який ймовірно був знаряддям вбивства. Ніж вилучено та направлено на експертизу", - додали у прокуратурі.
За попередніми даними, підозрюваний заздалегідь придбав ніж, яким планував вчинити злочин. Після чергового конфлікту з батьками, хлопець ножем спричинив смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив малолітнього брата.
Дії 16-річного юнака кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини).
"До Дарницького районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали у прокуратурі.
Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив та інші обставини вчинення злочину. Заплановано проведення психолого-психіатричної експертизи з метою встановлення психічного стану підозрюваного.