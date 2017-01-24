Подростка ударило током на крыше поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. На остановочной платформе Склозаводская 15-летнего подростка ударило током, когда он вылез на крышу поезда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Так, на перегоне Буча - Немешаево 22 января в 13:10 железнодорожники снимали с крыши электропоезда пятнадцатилетнего подростка, травмированного электротоком.
Сейчас подросток находится в больнице.
Также сообщается, что за 12 месяцев 2016 года на станциях, перегонах, территориях предприятий железнодорожного транспорта Украины поражены электротоком 38 человек, в том числе 16-смертельно.