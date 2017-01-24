Подростка ударило током на крыше поезда

Так, на перегоне Буча - Немешаево 22 января в 13:10 железнодорожники снимали с крыши электропоезда пятнадцатилетнего подростка, травмированного электротоком.

Сейчас подросток находится в больнице.

Также сообщается, что за 12 месяцев 2016 года на станциях, перегонах, территориях предприятий железнодорожного транспорта Украины поражены электротоком 38 человек, в том числе 16-смертельно.