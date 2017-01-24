Підлітка вразило струмом на даху поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На зупиночній платформі Склозаводська 15-річного підлітка вразило струмом, коли він виліз на дах поїзда. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
Так, на перегоні Буча — Немішаєве 22 січня о 13:10 залізничники знімали з даху електропоїзда п’ятнадцятирічного підлітка, травмованого електрострумом.
Наразі підліток перебуває у лікарні.
Також повідомляється, що за 12 місяців 2016 року на станціях, перегонах, територіях підприємств залізничного транспорту України уражено електрострумом 38 осіб, у тому числі 16 —смертельно.