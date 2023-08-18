Подготовка нападения на топ-чиновника налоговой службы: двум мужчинам сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Двум мужчинам, подозреваемым в том, что планировать нападение на высокопоставленного чиновника ГНС Украины, сообщили о подозрении, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Цитата
"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачены и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения «заказа» по причинению тяжких телесных повреждений высокопоставленному чиновнику Государственной налоговой службы Украины.
"Готовясь к преступлению, они арендовали жилье недалеко от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные биты. Также они осуществляли тайное наблюдение за чиновником", - указали в прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, подозреваемые, прибыв на заранее выбранные позиции, ожидали потерпевшего. "Увидев его, они вытащили из сумок бейсбольные биты и начали приближаться к чиновнику. Доказать преступный умысел по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители", - рассказали в прокуратуре.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, которые его заказали", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Ранее
Нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура.
Глава МВД Игорь Клименко подтвердил: полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя налоговой службы.