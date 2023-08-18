Голова МВС підтвердив: поліція запобігла нападу на заступника керівника податкової служби

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"Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України", - підтвердив Клименко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що ефективно спрацювали оперативники карного розшуку. "Фігуранти затримані", - додав він.

Більше інформації, з його слів, пізніше повідомлять в поліції.

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Нардеп з податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що стався замах на заступника голови ДПС Євгена Сокура.