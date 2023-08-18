Стався замах на заступника голови ДПС Євгена Сокура - Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram, що 17 серпня був скоєний напад на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура, повідомляє УНН.
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“Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.
Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили „бізнес“ та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку”, — написав він у Telegram.
За його словами, виконавці замаху на вбивство заступника голови ДПС затримані. Зараз вони дають покази на замовників.
Правоохоронні органи поки не коментували інцидент.