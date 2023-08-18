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Стався замах на заступника голови ДПС Євгена Сокура - Гетманцев

Стався замах на заступника голови ДПС Євгена Сокура - Гетманцев

Київ • УНН

 • 1359974 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram, що 17 серпня був скоєний напад на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура, повідомляє УНН.

Цитата

“Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку.

Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники — схемщики, що втратили „бізнес“ та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку”, — написав він у Telegram.

За його словами, виконавці замаху на вбивство заступника голови ДПС затримані. Зараз вони дають покази на замовників.

Правоохоронні органи поки не коментували інцидент.

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