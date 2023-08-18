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19:26 • 40416 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101623 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105786 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106147 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100846 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92225 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109665 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура - Гетманцев

Произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура - Гетманцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram, что 17 августа было совершено нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, сообщает УНН.

Цитата

“Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра.

Так, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие „бизнес“ и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска”, — написал он в Telegram.

По его словам, исполнители покушения на убийство замглавы ГНС задержаны. Сейчас они дают показания на заказчиков.

Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.

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