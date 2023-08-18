Произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура - Гетманцев

Цитата

“Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра.

Так, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие „бизнес“ и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска”, — написал он в Telegram.

По его словам, исполнители покушения на убийство замглавы ГНС задержаны. Сейчас они дают показания на заказчиков.

Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.