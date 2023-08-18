Произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура - Гетманцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram, что 17 августа было совершено нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, сообщает УНН.
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“Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра.
Так, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие „бизнес“ и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска”, — написал он в Telegram.
По его словам, исполнители покушения на убийство замглавы ГНС задержаны. Сейчас они дают показания на заказчиков.
Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.