Глава МВД подтвердил: полиция предотвратила нападение на замруководителя налоговой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины, подтвердил в пятницу в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Цитата
"Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", - подтвердил Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Министр отметил, что эффективно сработали оперативники уголовного розыска. "Фигуранты задержаны", - добавил он.
Больше информации, по его словам, позже сообщат в полиции.
Ранее
Нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура.