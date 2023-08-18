Глава МВД подтвердил: полиция предотвратила нападение на замруководителя налоговой службы

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"Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", - подтвердил Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что эффективно сработали оперативники уголовного розыска. "Фигуранты задержаны", - добавил он.

Больше информации, по его словам, позже сообщат в полиции.

Ранее

Нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура.