Глава МВД подтвердил: полиция предотвратила нападение на замруководителя налоговой службы

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины, подтвердил в пятницу в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

"Национальная полиция предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", - подтвердил Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что эффективно сработали оперативники уголовного розыска. "Фигуранты задержаны", - добавил он.

Больше информации, по его словам, позже сообщат в полиции.

Ранее

Нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура.

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