Підготовка нападу на топ-чиновника податкової служби: двом чоловікам повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Двом чоловікам, підозрюваним у тому, що планувати напад на високопосадовця ДПС України, повідомили про підозру, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці для виконання «замовлення» щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень високопосадовцю Державної податкової служби України.
"Готуючись до злочину, вони орендували житло неподалік місця проживання потерпілого, придбали автомобіль та 2 бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем", - вказали у прокуратурі.
Як зазначили у відомстві, підозрювані, прибувши на заздалегідь вибрані позиції, очікували потерпілого. "Побачивши його, вони витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довести злочинний намір щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці", - розповіли у прокуратурі.
"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення, а також осіб, які його замовили", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
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