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Под завалами в Волчанске после авиаудара рф нашли тела двух погибших

Под завалами в Волчанске после авиаудара рф нашли тела двух погибших

Киев • УНН

 • 364490 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Под завалами разрушенного в результате авиаудара российской армии в Волчанске Харьковской области 18 апреля обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в городе Волчанск найдены тела 2 погибших гражданских людей - 50-летнего мужчины и женщины 44 лет", - сообщил Синегубов.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним

18 апреля вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им оказали на месте.

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