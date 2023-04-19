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Під завалами у Вовчанську після авіаудару рф знайшли тіла двох загиблих

Київ • УНН

 • 364491 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Під завалами зруйнованого внаслідок авіаудару російської армії у Вовчанську Харківської області 18 квітня виявили тіла двох загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у місті Вовчанськ знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей - 50-річного чоловіка та жінки 44 років", - повідомив Синєгубов.

Роботи з розбору завалів продовжуються.

Нагадаємо

18 квітня ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці.

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