Под угрозой не только урожай этого года, но и два следующих – Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине под угрозой не только урожай этого года, но и два следующих. Об этом на брифинге заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, передает УНН.
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"Под угрозой не только урожай этого года, но и два следующих. Но в государстве есть комплексный подход к сохранению этого урожая и следующих. Эти меры проводятся как и на уровне построения новых мощностей для хранения, так и на уровне решения всех логистических вопросов. Сейчас некоторые механизмы цифровизации внедряются именно для этого – решения проблем логистики. В этом нам активно помогают европейские коллеги", – сказал Башлык.
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Ранее в Минагрополитики сообщали, что урожай в следующем году может сократиться на 40% из-за продолжающегося российского вторжения.