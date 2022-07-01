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Під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні – Мінагрополітики

Під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні – Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 902826 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, передає УНН.

Цитата

"Під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні. Але в державі є комплексний підхід щодо збереження цього врожаю та наступних. Ці заходи проводяться як і на рівні побудови нових потужностей для зберігання, так і на рівні вирішення всіх логістичних питань. Наразі деякі механізми цифровізації впроваджуються саме для цього – вирішення проблем логістики. В цьому нам активно допомагають європейські колеги", – сказав Башлик.

Доповнення

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що врожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.

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