Під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні – Мінагрополітики

Цитата

"Під загрозою не лише цьогорічний врожай, але й два наступні. Але в державі є комплексний підхід щодо збереження цього врожаю та наступних. Ці заходи проводяться як і на рівні побудови нових потужностей для зберігання, так і на рівні вирішення всіх логістичних питань. Наразі деякі механізми цифровізації впроваджуються саме для цього – вирішення проблем логістики. В цьому нам активно допомагають європейські колеги", – сказав Башлик.

Доповнення

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що врожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.



