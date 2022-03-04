Под Волновахой "приземлили" вертолет Ми-8 оккупантов, прилетевший за пилотом сбитого Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинские военные под Волновахой "приземлили" вражеский вертолет Ми-8, прилетевший за пилотом сбитого ранее Су-25. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.
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"За пилотом сбитого под Волновахой самолета России прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их также приземлили", - написал Геращенко.
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По данным Генштаба, над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25.
Как отметили, этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Летчик катапультировался.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, на утро пятницы, 4 марта, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.