Под Волновахой "приземлили" вертолет Ми-8 оккупантов, прилетевший за пилотом сбитого Су-25

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"За пилотом сбитого под Волновахой самолета России прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их также приземлили", - написал Геращенко.

Ранее

По данным Генштаба, над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25.

Как отметили, этот самолет использовал свое вооружение против жилья мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Летчик катапультировался.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, на утро пятницы, 4 марта, общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.