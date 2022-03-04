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Над Волновахою українські військові збили ворожий штурмовик Су-25

Над Волновахою українські військові збили ворожий штурмовик Су-25

Київ • УНН

 • 113184 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

"Авіація російських окупантів продовжує нести втрати. Сьогодні, 4 березня, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, цей літак використовував своє озброєння проти помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури. Льотчик катапультувався.

"Зараз важливо знайти живим ворожого пілота", — додали в ЗСУ.

Нагадаємо

Підрозділ ППО під курортною Затокою на Одещині збив російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.

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