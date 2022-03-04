Над Волновахой украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25

Детали

"Авиация российских оккупантов продолжает нести потери. Сегодня, 4 марта, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

Как отметили, этот самолет использовал свое вооружение против дома мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Летчик катапультировался.

"Сейчас важно найти живым вражеского пилота", — добавили в ВСУ.

Напомним

Подразделение ПВО под курортной Затокой в Одесской области сбил российский самолет, который атаковал один из объектов военной инфраструктуры.