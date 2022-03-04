Над Волновахой украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Детали
"Авиация российских оккупантов продолжает нести потери. Сегодня, 4 марта, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
Как отметили, этот самолет использовал свое вооружение против дома мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Летчик катапультировался.
"Сейчас важно найти живым вражеского пилота", — добавили в ВСУ.
Напомним
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