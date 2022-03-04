Під Волновахою "приземлили" вертоліт Мі-8 окупантів, що прилетів за пілотом збитого Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українські військові під Волновахою "приземлили" ворожий вертоліт Мі-8, що прилетів за пілотом збитого раніше Су-25. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
Цитата
"За пілотом збитого під Волновахою літака Росії прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили", - написав Геращенко.
Раніше
За даними Генштабу, над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25.
Як зазначили, цей літак використовував своє озброєння проти помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури. Льотчик катапультувався.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок п’ятниці, 4 березня, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.