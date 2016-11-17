Под стенами НБУ снова устроили акцию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Под стенами Национального банка Украины в центре Киева третий день подряд собрались люди, передает УНН.
Среди участников акции - люди с флагами. Безопасность обеспечивают правоохранители.
Напомним, 17 ноября утром более ста человек снова собрались в районе гостиницы "Днепр" в Киеве.
Как сообщал УНН, 15 ноября в правительственном квартале прошли массовые акции. Кроме того, под стенами НБУ также состоялся митинг.
По данным полиции, 10 заявок поступило на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве. Полиция в Киеве будет работать в усиленном режиме до 22 ноября.