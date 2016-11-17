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15 марта, 19:03 • 110303 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152808 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129114 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122261 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107999 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99362 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под стенами НБУ снова устроили акцию

Под стенами НБУ снова устроили акцию

Киев • УНН

 • 7546 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Под стенами Национального банка Украины в центре Киева третий день подряд собрались люди, передает УНН.

Среди участников акции - люди с флагами. Безопасность обеспечивают правоохранители.

Напомним, 17 ноября утром более ста человек снова собрались в районе гостиницы "Днепр" в Киеве.

Как сообщал УНН, 15 ноября в правительственном квартале прошли массовые акции. Кроме того, под стенами НБУ также состоялся митинг.

По данным полиции, 10 заявок поступило на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве. Полиция в Киеве будет работать в усиленном режиме до 22 ноября.

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