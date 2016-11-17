Під стінами НБУ знову влаштували акцію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Під стінами Національного банку України у центрі Києва третій день поспіль зібралися люди, передає УНН.
Серед учасників акції - люди з прапорами. Безпеку забезпечують правоохоронці.
Нагадаємо, 17 листопада зранку більше сотні людей знову зібралися у районі готелю "Дніпро" в Києві.
Як повідомляв УНН, 15 листопада в урядовому кварталі пройшли масові акції. Крім того, під стінами НБУ також відбувся мітинг.
За даними поліції, 10 заявок надійшло на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві. Поліція у Києві працюватиме у посиленому режимі до 22 листопада.