Під стінами НБУ знову влаштували акцію

Серед учасників акції - люди з прапорами. Безпеку забезпечують правоохоронці.

Нагадаємо, 17 листопада зранку більше сотні людей знову зібралися у районі готелю "Дніпро" в Києві.

Як повідомляв УНН, 15 листопада в урядовому кварталі пройшли масові акції. Крім того, під стінами НБУ також відбувся мітинг.

За даними поліції, 10 заявок надійшло на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві. Поліція у Києві працюватиме у посиленому режимі до 22 листопада.