Под посольством РФ в Киеве провели акцию ко Дню памяти жертв голодоморов

"Киев, Львов, Одесса, Харьков. Во всех украинских городах, где есть дипломатические представительства Российской Федерации, бойцы и активисты "Объединения добровольцев", а также представители "Всемирного Движения Патриотов Украины" пришли под стены посольства и консульств, чтобы напомнить россиянам, кто же виноват в смертях миллионов украинцев. Они принесли с собой плакаты с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим" и "Тогда их мог спасти хлеб - теперь нас спасет память", - говорится в сообщении организации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы никогда не смогут забыть и простить Голодомор.