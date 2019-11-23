Под посольством РФ в Киеве провели акцию ко Дню памяти жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве активисты собрались у посольства России по случаю Дня памяти жертв Голодомора, как и в других городах, где есть российской диппредставительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Объединение добровольцев", которые были соорганизаторами акции.
"Киев, Львов, Одесса, Харьков. Во всех украинских городах, где есть дипломатические представительства Российской Федерации, бойцы и активисты "Объединения добровольцев", а также представители "Всемирного Движения Патриотов Украины" пришли под стены посольства и консульств, чтобы напомнить россиянам, кто же виноват в смертях миллионов украинцев. Они принесли с собой плакаты с надписями "Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим" и "Тогда их мог спасти хлеб - теперь нас спасет память", - говорится в сообщении организации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы никогда не смогут забыть и простить Голодомор.