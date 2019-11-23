Під посольством РФ у Києві провели акцію до Дня пам'яті жертв голодоморів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві активісти зібрались біля посольства Росії з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору, як і в інших містах, де є російській диппредставництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Об’єднання добровольців", які були співорганізаторами акції.
"Київ, Львів, Одеса, Харків. У всіх українських містах, де є дипломатичні представництва Російської Федерації, бійці та активісти "Об’єднання добровольців", а також представники "Всесвітнього Руху Патріотів України" прийшли під стіни посольства та консульств, аби нагадати росіянам, хто ж винен у смертях мільйонів українців. Вони принесли із собою плакати з надписами "Голодомор 1932-1933. Пам’ятаємо. Помстимось" та "Тоді їх міг врятувати хліб – тепер нас врятує пам’ять", - йдеться у повідомленні організації.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, що українці ніколи не зможуть забути і пробачити Голодомор.