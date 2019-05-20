Под Парижем протестуют таксисты и водители машин скорой помощи

Около 100 таксистов заблокировали все, кроме левой, полосы автомагистрали А15 в районе Франконвиля в направлении Парижа. Схожая ситуация сложилась на дороге А4 в районе Коллежьяна. Серьезные затруднения для движения автотранспорта в течение дня ожидаются в районе столичных аэропортов Орли и Руасси - Шарль де Голль, а также на автомагистралях А1 и А6.

Действия водителей получили название "операция l'escargot" (улитка), основная идея которой - занять все полосы дороги и двигаться с минимальной скоростью.

Уточняется, что водители такси выступили против продвигаемого в парламенте законопроекта о транспорте, в рамках которого правительство планирует ограничить передвижение машин, зарегистрированных на сервисе VTC (туристический транспорт с шофером), по выделенным полосам. Сотрудники автошкол недовольны предложениями по созданию интернет-школ, так как опасаются потери работы.

К ним присоединились водители карет скорой помощи, недовольные реформой финансирования транспорта системы здравоохранения.

Напомним, очередная, 27 по счету волна протестов "желтых жилетов" во Франции оказалась наименее многочисленной с момента возникновения движения в ноябре 2018 года.