Під Парижем протестують таксисти і водії машин швидкої допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Акції протесту водіїв таксі, машин швидкої допомоги, а також співробітників автошкіл почалися в околицях Парижа. Про це повідомляє телеканал BFM, передає УНН.
Близько 100 таксистів заблокували всі, крім лівої, смуги автомагістралі А15 в районі Франконвіль в напрямку Парижа. Схожа ситуація склалася на дорозі А4 в районі Коллежьяна. Серйозні труднощі для руху автотранспорту протягом дня очікуються в районі столичних аеропортів Орлі та Руассі - Шарль де Голль, а також на автомагістралях А1 і А6.
Дії водіїв отримали назву "операція l'escargot" (равлик), основна ідея якої - зайняти всі смуги дороги і рухатися з мінімальною швидкістю.
Уточнюється, що водії таксі виступили проти продукту, що просувається в парламенті законопроекту про транспорт, в рамках якого уряд планує обмежити пересування машин, зареєстрованих на сервісі VTC (туристичний транспорт з шофером), по виділених смугах. Співробітники автошкіл незадоволені пропозиціями по створенню інтернет-шкіл, так як побоюються втрати роботи.
До них приєдналися водії карет швидкої допомоги, незадоволені реформою фінансування транспорту системи охорони здоров'я.
Нагадаємо, чергова, 27 за рахунком хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції виявилася найменш чисельною з моменту виникнення руху в листопаді 2018 року.