Под москвой рядом с ТЭЦ-22 вспыхнул масштабный пожар

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"Крупный пожар произошел в автосервисе в подмосковном Дзержинском рядом с ТЭЦ-22. Узнаем подробности", - говорится в сообщении.

Напомним

В москве в рф во вторник загорелся один из крупных продовольственных павильонов на рынке "садовод". А в санкт-петербурге горит производственное здание возле метро "купчино".