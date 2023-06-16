Под москвой рядом с ТЭЦ-22 вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В рф масштабный пожар вспыхнул возле ТЭЦ-22, видео со столбами дыма распространяются в Telegram-каналах, передает УНН.
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"Крупный пожар произошел в автосервисе в подмосковном Дзержинском рядом с ТЭЦ-22. Узнаем подробности", - говорится в сообщении.
Напомним
В москве в рф во вторник загорелся один из крупных продовольственных павильонов на рынке "садовод". А в санкт-петербурге горит производственное здание возле метро "купчино".