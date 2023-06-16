Під москвою поряд із ТЕЦ-22 спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У рф масштабна пожежа спалахнула біля ТЕЦ-22, відео із стовпами диму ширяться у Telegram-каналах, передає УНН.
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"Велика пожежа сталася в автосервісі в підмосковному Дзержинському поряд з ТЕЦ-22. Дізнаємося подробиці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У москві в рф у вівторок зайнявся один з великих продовольчих павільйонів на ринку "садівник". А у санкт-петербурзі горить виробнича будівля біля метро "купчино".