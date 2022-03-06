Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов

Детали

С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая, чтобы наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности - сам отправил предателей на верную смерть в Украину.

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ.

"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.

Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился", - говорится в сообщении СБУ.