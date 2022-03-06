Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава - бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашей стране и перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом УНН пишет со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая, чтобы наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.
Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности - сам отправил предателей на верную смерть в Украину.
Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ.
"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.
Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился", - говорится в сообщении СБУ.