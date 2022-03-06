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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів

Київ • УНН

 • 927119 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.

Деталі

Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.

"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився", - йдеться в повідомленні СБУ.

Українські Національні Новини

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