Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.
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Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.
Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.
Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.
"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.
Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився", - йдеться в повідомленні СБУ.