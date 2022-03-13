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Под Мелитополем ВСУ уничтожили штаб оккупантов и около 200 единиц техники

Под Мелитополем ВСУ уничтожили штаб оккупантов и около 200 единиц техники

Киев • УНН

 • 247328 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. Было уничтожено около 200 машин, а также штаб российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Детали

ВСУ нанесли артиллерийский удар по противнику под Васильевкой (Запорожская область). Здесь, в районе Мелитополя, оккупанты накапливали около 200 единиц техники.

"Техника была вдребезги разбита нашей артиллерией", - подчеркнул Геращенко.

Также в результате артудара был уничтожен штаб с командованием оккупантов под Мелитополем.

Напомним

Оккупанты сбили собственный беспилотник, но доложили руководству об уничтожении "Байрактара".

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