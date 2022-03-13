Под Мелитополем ВСУ уничтожили штаб оккупантов и около 200 единиц техники

Детали

ВСУ нанесли артиллерийский удар по противнику под Васильевкой (Запорожская область). Здесь, в районе Мелитополя, оккупанты накапливали около 200 единиц техники.

"Техника была вдребезги разбита нашей артиллерией", - подчеркнул Геращенко.

Также в результате артудара был уничтожен штаб с командованием оккупантов под Мелитополем.

Напомним

Оккупанты сбили собственный беспилотник, но доложили руководству об уничтожении "Байрактара".