Под Мелитополем ВСУ уничтожили штаб оккупантов и около 200 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины нанесли артиллерийский удар по скоплению вражеской техники под Мелитополем. Было уничтожено около 200 машин, а также штаб российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Детали
ВСУ нанесли артиллерийский удар по противнику под Васильевкой (Запорожская область). Здесь, в районе Мелитополя, оккупанты накапливали около 200 единиц техники.
"Техника была вдребезги разбита нашей артиллерией", - подчеркнул Геращенко.
Также в результате артудара был уничтожен штаб с командованием оккупантов под Мелитополем.
Напомним
Оккупанты сбили собственный беспилотник, но доложили руководству об уничтожении "Байрактара".