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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Мелітополем ЗСУ знищили штаб окупантів та близько 200 одиниць техніки

Під Мелітополем ЗСУ знищили штаб окупантів та близько 200 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 247329 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Збройні Сили України завдали артилерійського удару по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. Було знищено близько 200 машин, а також штаб російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

Деталі 

ЗСУ завдали артилерійського удару по противнику під Василівкою (Запорізька область). Тут, в районі Мелітополя, окупанти накопичували близько 200 одиниць техніки.

"Техніка була вщент розбита нашою артилерією", - наголосив Геращенко.

Також в результаті артудару був знищений штаб з командуванням окупантів під Мелітополем.

Нагадаємо 

Окупанти збили власний безпілотник, але доповіли керівництву про знищення "Байрактара".

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