Під Мелітополем ЗСУ знищили штаб окупантів та близько 200 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Збройні Сили України завдали артилерійського удару по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. Було знищено близько 200 машин, а також штаб російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.
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ЗСУ завдали артилерійського удару по противнику під Василівкою (Запорізька область). Тут, в районі Мелітополя, окупанти накопичували близько 200 одиниць техніки.
"Техніка була вщент розбита нашою артилерією", - наголосив Геращенко.
Також в результаті артудару був знищений штаб з командуванням окупантів під Мелітополем.
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