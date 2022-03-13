Окупанти збили власний безпілотник, але доповіли керівництву про знищення "Байрактара"

Цитата

"Сьогодні о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 3200м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил. Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює "друга за потужністю армія світу", – написав Залужний.