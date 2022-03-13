Оккупанты сбили собственный беспилотник, но доложили руководству об уничтожении "Байрактара"

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"Сегодня в 9:32 в районе Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6-й Армии ВС РФ из ЗРК "ТОР" на высоте 3200м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом, российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА "Байрактар" наших Вооруженных Сил. Результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию. Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", - написал Залужный.