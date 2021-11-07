Под Львовом в палатке сгорел годовалый мальчик. Матери грозит до пяти лет за решеткой

Детали

В полицию поступило сообщение от 23-летней жительницы Закарпатской области о том, что в городе Жидачев на территории лагеря погиб ее годовалый сын.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и другие сотрудники Стрыйского районного отдела полиции, а также спасатели.

Как установили правоохранители, в самодельном шатре с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра. Пока матери не было, палатка загорелась и ребенок погиб.

Добавим

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ей меру пресечения.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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