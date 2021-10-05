У Києві з вікна 21-го поверху випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Києві, в Дніпровському районі, 8-річний хлопчик випав з вікна 21-го поверху і загинув. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, інформує УНН.
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Сьогодні близько 16.20 до столичної поліції надійшла інформація про падіння дитини із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики.
Попередньо правоохоронці встановили, що 8-річний хлопчик проживав із батьками у цьому ж будинку. Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини.
Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.
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