У Києві з вікна 21-го поверху випав 8-річний хлопчик. Дитина загинула

Деталі

Сьогодні близько 16.20 до столичної поліції надійшла інформація про падіння дитини із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики.

Попередньо правоохоронці встановили, що 8-річний хлопчик проживав із батьками у цьому ж будинку. Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

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