В Киеве из окна 21-го этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенок погиб

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111629 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 123350 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108493 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107402 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136046 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121268 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160675 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172961 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В Киеве из окна 21-го этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенок погиб

В Киеве из окна 21-го этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенок погиб

Киев  •  УНН

 • 31928 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Киеве, в Днепровском районе, 8-летний мальчик выпал из окна 21-го этажа и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует УНН.

Детали

Сегодня около 16.20 в столичную полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и медики.

Предварительно правоохранители установили, что 8-летний мальчик проживал с родителями в этом же доме. Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства.

После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация.

Напомним

В Умани Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. После падения школьница погибла.

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