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На Черкащині 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Умані на Черкащині 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Після падіння школярка загинула. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Цитата

“23 вересня близько 19:00 години до поліції Умані надійшла інформація про те, що 11-річна уманчанка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Це сталося на вулиці Незалежності в Умані. Травми, які отримала 11-річна дівчинка були несумісні із життям. Медики констатували смерть”, — повідомила Вовк.

Деталі

За її словами, поліцейські провели огляд місця події, опитали очевидців та вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин події.

“Також вилучили мобільний телефон дівчинки й розблокували його. Попередньо, будь-яких підозрілих смс-повідомлень не виявили. Зараз ґаджет направлено на експертизу та перевірку працівникам кіберполіції”, — сказала Вовк.

Вовк додала, що наразі слідчі розглядають кілька версій події, які призвели до такого вчинку: конфлікт у родині, проблемні стосунки з однолітками та вплив соціальних мереж.

“Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років”, — повідомила Вовк.

Доповнення

У столиці на вулиці Вацлава Гавела 35-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна житлового будинку.

У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі.

Українські Національні Новини

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