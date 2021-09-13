У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна третього поверху. Маля у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області, передає УНН.
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Трагедія сталася в Індустріальному районі. Попередньо, дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на 3 поверсі будинку на проспекті Індустріальному.
Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.
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