У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна третього поверху. Маля у тяжкому стані

Деталі

Трагедія сталася в Індустріальному районі. Попередньо, дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на 3 поверсі будинку на проспекті Індустріальному.

Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

Нагадаємо

У Чорноморську маленький хлопчик, який був сам удома, виліз на підвіконня відчиненого вікна другого поверху. Рятувальники зняли дитину.