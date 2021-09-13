В Харькове годовалая девочка выпала из окна третьего этажа. Малышка в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
Детали
Трагедия произошла в Индустриальном районе. Предварительно, девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома на проспекте Индустриальном.
Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.
Напомним
В Черноморске маленький мальчик, который был один дома, вылез на подоконник открытого окна второго этажа. Спасатели сняли ребенка.