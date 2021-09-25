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В Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна многоэтажки

В Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 29705 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Умани Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. После падения школьница погибла. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Цитата

“23 сентября около 19:00 часов в полицию Умани поступила информация о том, что 11-летняя уманчанка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Это произошло на улице Независимости в Умани. Травмы, полученные 11-летней девочкой были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть”, — сообщила Вовк.

Детали

По ее словам, полицейские провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и принимают необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия.

“Также изъяли мобильный телефон девочки и разблокировали его. Предварительно, любых подозрительных смс-сообщений не обнаружили. Сейчас гаджет направлен на экспертизу и проверку работникам киберполиции”, — сказала Волк.

Вовк добавила, что сейчас следователи рассматривают несколько версий события, которые привели к такому поступку: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

“Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет”, — сообщила Вовк.

Дополнение

В столице на улице Вацлава Гавела 35-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна жилого дома.

В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

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