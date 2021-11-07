Під Львовом у наметі згорів однорічний хлопчик. Матері загрожує до п'яти років за гратами

Деталі

До поліції надійшло повідомлення від 23-річної мешканки Закарпатської області про те, що в місті Жидачів на території табору загинув її однорічний син.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та інші співробітники Стрийського районного відділу поліції, а також рятувальники.

Як встановили правоохоронці, у саморобному наметі з дерев'яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет зайнявся і дитина загинула.

Додамо

Жінку затримано у порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування триває.

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