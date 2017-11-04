Под Луцком псевдомедики незаконно удерживали более 30 человек
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Прокуратура Волынской области вместе с полицией во время обыска обнаружила недалеко от Луцка более 30 человек - жителей Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и других областей, которые незаконно содержались под предлогом оказания реабилитации и лечения от наркотической зависимости, а также хронического алкоголизма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынськой области, передает УНН.
По данным ведомства, граждане были лишены средств связи, личных документов и верхней одежды.
Деятельность так называемого реабилитационного центра осуществлялась на платной ежемесячной основе (6 тыс. грн). О функционировании этого заведения на территории Луцкого района органам государственной власти, местного самоуправления известно не было.
Продолжается досудебное расследование. Задержаны двое лиц, причастных к противоправному функционированию центра. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в истязании и незаконном лишении свободы нескольких человек на длительное время из корыстных побуждений (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины) и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, трое донецких полицейских пытали задержанных.