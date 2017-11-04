Під Луцьком псевдомедики незаконно утримували понад 30 осіб

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прокуратура Волинської області разом з поліцією під час обшуку виявила неподалік Луцька понад 30 осіб - жителів Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей, які незаконно утримувались під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинськоі області, передає УНН.

За даними відомства, громадяни були позбавленні засобів зв’язку, особистих документів та верхнього одягу.

Діяльність так званого реабілітаційного центру здійснювалась на платній щомісячній основі (6 тис. грн). Про функціонування цього закладу на території Луцького району органам державної влади, місцевого самоврядування відомо не було.

Триває досудове розслідування. Затримано двох осіб, причетних до протиправного функціонування центру. Вирішується питання про оголошення ім про підозру у катуванні та незаконному позбавлення волі кількох осіб на тривалий час з корисливих мотивів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України) та обрання щодо них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, троє донецьких поліцейських катували затриманих.

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