Под Крымским произошло боестолкновение, длившееся восемь часов

Украинский бойцами было уничтожено четырех оккупантов, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших герои, еще двое были ранены. Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов, и легкого пехотного вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время боевых действий погибло 469 десантников

Напомним, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной , однако контролируемой украинской армией. Несмотря на общее снижение количества обстрелов, соблюдения режима прекращения огня нет.