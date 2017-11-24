Під Кримським сталось бойове зіткнення, що тривало вісім годин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Під Кримським сталось бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Українськими бійцями було знищено чотирьох окупантів, ще п’ятьох – поранено. На жаль, загинули і чотири наших герої, ще двоє були поранено. Окрім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів, та легкого піхотного озброєння.
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Нагадаємо, ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українською армією. Попри загальне зменшення кількості обстрілів, дотримання режиму припинення вогню немає.