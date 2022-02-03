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15 марта, 19:03 • 104710 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138920 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120729 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114441 просмотра

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15 марта, 12:52 • 103305 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100665 просмотра

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15 марта, 10:46 • 89725 просмотра

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Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. На трассе Киев - Ковель произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области, передает УНН.

Цитата

"На 21 км автодороги Киев — Ковель около 14 часов произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства "РУТА" и грузовика Volvo. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не учел дорожной ситуации и не соблюдал безопасный интервал, из-за чего столкнулся с грузовиком.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также полицейские предупредили о возможном осложнении движения в направлении Киева.

Напомним

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского, погибло двое людей.

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